Toshiba exporta para o Egito e expande planta na cidade

Nesta terça-feira, dia 14, durante visita à fábrica da Toshiba do Brasil, a prefeita Marília Campos e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e presidente do Centro Industrial de Contagem (Cinco), Leonardo Antunes, tiveram oportunidade de conhecer todo o processo de fabricação do transformador de energia de grande porte que a empresa exportará para o Egito.Com peso de 330 toneladas, o transformador será transportado por um veículo adaptado até o Rio de Janeiro e, em seguida, embarcado em um navio para a costa norte do Egito, com a previsão de ser entregue a uma concessionária de energia do Cairo até o final de dezembro. De acordo com o presidente da empresa, Robson Tadeu Lage Alves, 75% da produção da empresa destina-se ao mercado interno e 25% ao mercado externo, com ênfase para a América Latina.De acordo com Robson Alves, a Toshiba concentra suas operações na fabricação de transformadores de médio e grande porte, anunciando, na oportunidade, que a empresa está em fase de expansão, tendo ampliado o espaço físico de sua planta em 20%. Segundo ele, entre os anos 2000 e 2009, a Toshiba dobrou o número de funcionários passando de 500 para 1000, dos quais apenas 150 são terceirizados.Durante a visita, Marília comentou que o aumento das exportações é um sinal de retomada da atividade econômica no município, após a fase mais aguda da crise global. "Além disso, o nome de Contagem estará presente também no Egito, através desse equipamento de grande complexidade e tecnologia de ponta, e isso é muito bom para o município", assinalou.